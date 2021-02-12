На сегодняшний день заключено уже свыше 21% контрактов по итогам проведённых аукционов. На торгах размещено 70% от запланированного объёма конкурсных заявок.

Во Владимирской области приступили к реализации национального проекта «Культура». В текущем году на эти цели выделено около 320 млн рублей.Как сообщает пресс-служба обладминистрации, 10 детских музыкальных школ и детских школ искусств будут оснащены , оборудованием и учебными материалами.Планируется отремонтировать три сельских учреждения культурно-досугового типа. А в деревне Липна Петушинского района и вовсе построят новый ДК на 130 мест.В восьми ДШИ будет проведён капитальный ремонт.Запланировано проведение шести международных и всероссийских фестивалей, среди которых музыкальные - Танеевского, «Музыкальной экспедиции», «Лета Господня», мероприятие Дениса Мацуева «ALMAMATER: Новые имена в Суздале», два фестиваля кукольных театров - «МалышОК» и «Золотое колечко», а также два крупных выставочных проекта.В регионе также создадут три модельные муниципальные библиотеки и оснастят Гороховецкий историко-архитектурный музей.Грантовую поддержку получат восемь любительских коллективов и пять НКО. Более 400 работников культуры пройдут повышение квалификации в лучших творческих вузах России.«На сегодняшний день заключено более 21% контрактов по итогам проведённых аукционов. На торгах размещено 70% от запланированного объёма конкурсных заявок», - резюмировали в обладминистрации.