Уточнить информацию по вопросам медико-социальной экспертизы можно по телефону «горячей линии» (4922) 77-87-58 (с 8.30 до 17.00).

По данным Главного бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области, временный порядок предусматривает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие 6 месяцев.Кроме того, новый порядок позволяет устанавливать инвалидность без личного обращения гражданина в Бюро медико-социальной экспертизы: документы поступают в инстанции по системе электронного межведомственного взаимодействия.Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также решается без их личного обращения. Эти меры предосторожности введены в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.Как сообщила руководитель Главного бюро МСЭ по Владимирской области Людмила Мороз, медико-социальная экспертиза проводится заочно на основании направления на медико-социальную экспертизу и другой медицинской документации, представленных в бюро МСЭ лечебными учреждениями.Уточнить информацию по вопросам медико-социальной экспертизы можно по телефону «горячей линии» Главного бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области (4922) 77-87-58 (с 8.30 до 17.00). Интернет-сайт ведомства: .