12 февраля православная церковь празднует Собор трех святителей: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.

12 февраля православная церковь празднует Собор трех святителей: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.ИсторияМудрые деятели своего времениВасилий Великий,Григорий Богослов и Иоанн Златоуст отмечены в истории во второй половине IV века.Всю свою жизнь они провели, трактуя основные мысли христинства. Именно на их разговорах и житье построены догмы современной Православной церкви. Полное названиепраздника — Собор Вселенских учителей и святителей.Связавшие однажды свою жизнь с церковью, почитаемые боролись с неправильным толкованием христинства и разъяснялиосновы понимания веры. При этом, трое святых были тесно связаны друг с другом. Так, выбирая вКонстантинополе Вселенского Учителя Церкви, митрополит Евхаитский Иоанн заявил:нет среди трех умнейшего или главного, святые равны между собой. А значит и учителей следует оставить в таком порядке.Традиции иприметыЗа дверьвыставляли давно неношенную обувь, чтобы вернуть в семью благополучие и счастье.12 февралянакрывали на стол и приглашали близких разделить трапезу. Обязательно подавали мясные блюда.Считалось, что если заяц забежитво двор, то погода в конце зимы будет сильно испорчена.А если снегирьзапел скрипучую песню, будет вьюга.Какие запреты соблюдают 12 февраляВ этот деньженщинам не стоит прясть, а также вязать и стирать. Мужчинам же нельзя былоотправляться на охоту.12 февраля не отправляли охотников за пределы обитаемой местности. В лесу был очень высокий риск попасть на агрессивное животное. Они нападали на людей.Нельзя ссоритьсяс близкими, ревновать и ругаться. Лучше наоборот — наладить отношения с давнимидрузьями.