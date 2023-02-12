Спортивную страничку программы посвятим мини-футболу, который активно развивается в нашем регионе....

Спортивную страничку программы посвятим мини-футболу, который активно развивается в нашем регионе. И побываем в зале спортшколы в Радужном. Город активно поддерживает этот вид спорта и традиционно принимает туры Первенства Ассоциации Мини-Футбола «Золотое кольцо». Поболеем за наших с Юлией Шуваловой.-Ребята, как настрой перед игрой?-На победу!В отличие от "большого брата", в мини-футбол играет команда из 5 человек. Борются за лидерство в "Первенстве АМФ Золотого кольца" юниоры. Ребятам по 13 лет. На паркете Радужный "Кристалл" и Гусь-Хрустальная "Грань".Счет открывает Радужный, но гусевчане быстро наносят ответный удар. Для "Кристалла" - это один из сложных матчей, ведь накануне заболел основной вратарь. А хороший голкипер это половина успеха. На замену вышел защитник Дмитрий Вилков. В воротах он стоит впервые. Большая ответственность и волнение взяли верх, говорит футболист.Дмитрий Вилков, футболист команды "Кристалл" (г. Радужный):-На тренировках получается лучше стоять.-Больше не хочешь быть вратарем, после того как пропустил?-Нет.Первый тайм закончился со счетом 4:2 в пользу "Грани", но "Кристалл" все равно настроен вырвать победу у соперника. Команда слаженно играет уже 6 лет.Даниил Скотнов, футболист команды "Кристалл" (г. Радужный):- До этого за нас играли 2 пацана из другой команды и у нас получалось играть. Сейчас у нас будет тактика - давать на фланг и бежать.В прошлом году команда "Кристалл" победила в Первенстве АМФ «Золотое кольцо». Получила путевку в финал на Первенство России, где стала серебряным призером. Это был блестящий результат, лучший в истории зоны Золотого кольца. Готовы повторить и в этом году, говорит тренер Дмитрий Ухов.Дмитрий Ухов, тренер футбольной команды "Кристалл" (г.Радужный):- В "Золотом кольце" мы были чемпионами. Успешно выступили на финале Чемпионата России, где заняли 2 место, проиграв Хакасии. 3:0."Кристалл" забил во втором тайме ещё 2 мяча.Тимофей и Александр, футболисты команды "Грань" (г. Гусь-Хрустальный):- Парни молодцы, играли, боролись до конца. Увидели, что у них нет основного вратаря, собирались духом, потому что нам нужна эта победа.Несмотря на отсутствие основного вратаря, игра была равной, считает арбитр Илья Баженов. По фолам: 1:1. За жесткую игру у Гусь-Хрустальной "Грани" - 2 желтых карточки.Илья Баженов, арбитр АМФ Золотое кольцо:- Уже получается конец матча, они уже устали, забили 7 мячей, были фолы, была возможность фолить. Они сфолили и при этом заработали себе по желтой карточке.Всего в турнире приняли участие 8 команд из Владимиркой, Ивановской, Ярославской, Вологодской и Московской областей. Первенство проходило в стенах детско-юношеской спортивной школы города Радужный — ей в этом году 35 лет. Именно столько времени здесь готовят выдающихся спортсменов по 7 видам спорта.Валерий Мальгин, директор детско-юношеской спортивной школы г. Радужный:- Спасибо администрации нашего города, что мы сделали шикарный ремонт и вообще поддерживаем все спортивные объекты нашего города в надлежащем виде для занятий спорта. Каждый здесь может найти занятие по душе.Сейчас у футболистов из Радужного есть все шансы вновь стать призерами Первенства России. Впереди - решающие игры.Юлия Шувалова, Андрей Синягин "Вести Владимир"