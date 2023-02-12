Мужчинам тоже хочется красоты.

Мужчинам тоже хочется красоты.В современном мире одним из модных трендов в nail-индустрии стал мужской маникюр. Мастера маникюра предлагают сильной половине общества обычно более "женские" варианты дизайнов. Айзиля Гильмутдинова, победительница международных чемпионатов "Золотая Долина", "Nail Star", "Brilliant Cup", владелица успешной студии красоты "CandyNail" в г. Набережные Челны, рассказала, что в мужском маникюре сейчас в тренде в основном брутальные рисунки и элементы лакового декора."В своей мужской коллекции пластин AYZILYA я постаралась подобрать рисунки, которые подчеркивают мужской характер, его стиль и образ, без всяких намеков на "женственность" маникюра". В своей студии маникюра и педикюра "CandyNAIL" я видела интерес мужчин к процедуре мужского маникюра, особенно у молодых парней. И всегда вставал вопрос того, какой дизайн можно нарисовать на ногте, мужчины обычно просят что-то минималистическое, это обычно рисунки хищных животных, геометрия, герои фильмов и мультфильмов и тому подобное", – рассказала предпринимательница.По ее словам, такие рисунки обычно исполняются в черном цвете тонкими линиями, и это занимает много времени. Для быстрого нанесения рисунка отлично подходит техника стемпинга. Есть много пластин для стемпинга (это металлические пластины, на которых есть гравировка, на них наносится лак тонким слоем, и с помощью штампа отпечатывается этот рисунок на ногти), но именно дизайна для мужчин нет, они все в основном с более "нежными" рисунками."Я решила выпустить мужскую коллекцию пластин для стемпинга под своим именным брендом "", что позволяет парням и мужчинам выбирать из множества видов рисунков под свое настроение и образ. Так это стала моей новой бизнес-идеей и новым направлением в моей предпринимательской карьере", — рассказала бизнесвумен.