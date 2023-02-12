Новые подробности болезни Романа Костомарова.

Новые подробности болезни Романа Костомарова.Каждый день появляются новые данные о состоянии здоровья Романа Костомарова, перенесшего множество операций из-за гангрены. Каждый, кто хоть немного причастен к миру спорта или знал фигуриста, также считает своим долгом высказаться.Сегодня своим мнением про причины этой ужасающей ситуации поделилсяучастник Олимпиады в Афинах Дмитрий Носов. Он уверен, что отказ от постельного режима сыграл злую шутку с Костомаровым. У профессиональных спортсменов, уверяет Носов, на счету каждый день, каждая секунда. Именно поэтому, на его взгляд, простудившийся Костомаров побоялся поставить тренировки на паузу хоть на несколько дней."Это как раз история про профессиональный долг. Но так нельзя!" – предостерег Дмитрий Носов всех, кто привык переносить болезнь на ногах, приведя в пример возникшую гангрену в конечностях Романа Костомарова.Пользователи Сети же имеют свою точку зрения и готовы подробно рассказать о том, почему они именно Илью Авербуха считают виновным в тяжелом течении болезни Романа Костомарова. Хоть и косвенно, разумеется. Те, то хоть раз работал по договору подряда, уверены, что и спортсмены, не выполнившие обязательства по заключенному контракту, вынуждены будут платить штраф."Интересно даже, какая сумма была на кону, чтобы так убиваться?", "Неустойка в контракте прописана такая, что помирать будешь, а придешь катать", "Может, человек побольше заработать хотел и недооценил серьезность своего состояния", – считают чужие деньги комментаторы.Есть и те, кто уверены, что Илье Авербуху надо было проявить заботу о заболевшем подопечном и жестко настоять на том, чтобы тот провел несколько дней дома и отлежался. Тогда и гангрены, и ампутации, и инвалидности Роману Костомарову, уверены они,можно было бы избежать.