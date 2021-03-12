Как сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, у монеты есть свои преимущества, но для кредитных организаций это чревато затратами на наладку оборудования.

Центробанк в настоящее время не рассматривает выпуск ни монеты в 50 рублей, ни банкноты в 10 тыс. рублей, заявила в интервью Известиям председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами. При этом для кредитных организаций это чревато дополнительными затратами на наладку оборудования. Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную, выгоду, — пояснила она.Монеты номиналом 50 рублей перестали быть законным платежным средством в 1999 году. Однако в ноябре 2019 года в интервью изданию Газета.ру замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко допустил, что монета такого номинала может быть возвращена в оборот.Он сообщил, что за возобновление чеканки 50-рублевок выступают владельцы торговых автоматов, поскольку ими удобно давать сдачу. Если вдруг окажется, что есть объективная необходимость в выпуске 50-рублевой монеты, и это будет выгодно, то, конечно, такое решение будет принято, говорил Владимир Демиденко.