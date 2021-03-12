Инспекторы ГИБДД проводят встречи со школьниками и детсадовцами. К участию в мероприятиях привлекает родительскую общественность.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району совместно с ребятами из отряда ЮИД провели тематические занятия в детских садах района.Юным пешеходам рассказали о правилах перехода проезжей части и пользе применения световозвращающих элементов, а также провели мастер-класс по изготовлению закладок для книг, на которых размещены ключевые Правила дорожного движения.В рамках мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» провели для юных жителей города занятие по изготовлению световозвращателей.Сотрудники ГИБДД обратили внимание детей на то, что пешеход, использующий световозвращающие элементы, гораздо заметнее тех, кто такие детали не использует.Под руководством полицейских и педагогов дошколята изготовили световозвращатели, которые наклеили на специально подготовленные дорожные знаки. Чтобы наглядно продемонстрировать принцип действия элементов, полицейские сфотографировали модернизированные детьми дорожные знаки и показали фото, на которых отчетливо видно, насколько заметны такие элементы при попадании на них света.К участию в мероприятиях, популяризирующих световозвращатели, в Коврове привлекают и родительскую общественность.«Родительский патруль» совместно с полицейскими провели рейды на улицах города, проследив за тем, как дети-пешеходы пересекают проезжую часть. В случаях нарушений с юными пешеходами проводили разъяснительные беседы о правилах безопасного перехода проезжей части, вручали листовки по ПДД и светововзращающие браслеты.