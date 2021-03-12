Цены на продукты за последнюю неделю взлетели. Больше всего подорожало мясо птицы.
Цены на продукты за последнюю неделю взлетели. Больше всего подорожало мясо птицы.
По данным Росстата, курица подорожала на 1,7%, а в ряде областей – на 5,4%. Цены на яйца возросли примерно на 0,9%.
На 0,4% подорожал сахар, подсолнечное масло – на 0,1%. Также увеличились цены на консервированное
детское питание – на 0,5%, рыбу и говядину – на 0,4%. Выросли цены на колбасу, сливочное масло, овощные консервы, ржаной хлеб, макароны, печенье и
черный чай – на 0,2%.
Но есть и положительная тенденция. Так, упали цены на огурцы и помидоры — на 5,3% и 1,1%.
Напомним, в первый месяц зимы специалисты предсказали рост цен на продукты в 2021 году. Среди причин – увеличение затрат у
сельхозпроизводителей.
Как писали "Дни.ру", в начале этого года в России подорожали почти в восемь раз больше, чем в странах Европы. Ранее агентство Bloomberg включило Россию в список "горячих точек", где темпы подорожания товаров вызывают "особое беспокойство".