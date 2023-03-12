Питомцы Дома северной собаки во Владимирской области помогают детям и людям с инвалидностью. А...

Питомцы Дома северной собаки во Владимирской области помогают детям и людям с инвалидностью.А начнем с маламутов, собак - нянек , как их называют. Не случайно появился инклюзивный ездовой клуб "Шалопаи Севера". Его питомцы помогают детям и молодым людям с инвалидностью найти себя. Они частые гости Дома северной собаки в Петушках. О пушистой помощи- Мария Городская.Пятьдесят пять килограммов мохнатого счастья. Аляскинский маламут Тор, ему четыре года- любимец всех детей, рассказывает Елена Пьянкова, руководитель инклюзивного клуба.Елена Пьянкова, руководитель инклюзивного ездового клуба "Шалопаи Севера":- По характеру ещё совсем ребёнок. Работать в ездовом спорте любит не очень, зато очень любит работать с детьми. Он спокойный, ласковый. И только кажется, что он большой. дети зовут его Тортом, потому что Торо запомнить сложнее.Псов используют и в ездовом спорте, и в канистерапии - для реабилитации, адаптации и социализации - и они прекрасно с этим справляются. Специалисты клуба вместе с собаками приезжают к детям с особенностями развития.Маргарита Горбенко, волонтёр инклюзивного ездового клуба "Шалопаи Севера":- Из интернатов, из детских домов. То есть они помогают найти контакт с преподавателями, педагогами, медперсоналом. Чтобы такие особенные детишки понимали и реагировали на людей рядом.А ещё маламуты умеют петь.Особенным детям сложно замечать предметы в окружающем мире, а когда такой большой, тёплый и добрый друг постоянно рядом с ними, они обращают на неё внимание. Так и происходит знакомство-терапия.Елена Пьянкова, руководитель инклюзивного ездового клуба "Шалопаи Севера":- Вот этот последний помёт - у него уникальная способность. Они же когда идут по трассе - здороваются со всеми волонтёрами. И вот тут нам в ездовом спорте мешает работа в канистерапии. Потому что мы настолько любим людей, что пока не поздороваемся - будем с ними обниматься, целоваться, а потом идти дальше.-Хороший, хороший.Чтобы снизить уровень тревоги и стресса хватает и 10-ти минут объятий - в этом убедилась и наша съёмочная группа.Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".