В Следственном комитете опровергают информацию о том, что у пятилетнего мальчика из Юрьев-Польского не оказалось почек. Об этом рассказали в телеграме самого ведомствв.

В Следственном комитете опровергают информацию о том, что у пятилетнего мальчика из Юрьев-Польского не оказалось почек. Об этом рассказали в телеграме самого ведомствв. “Распространенная в СМИ информация об отсутствии почек у малолетнего, эксгумация которого произведена по настоянию его матери, не соответствует действительности.”, – пишут в СК Владимирской области. Напомним, 10 марта мама пятилетнего малыша рассказала