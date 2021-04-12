Занятия по плаванию для школьников возобновятся.

Был проведен ремонт школьного бассейна, после чего он открылся для проведения уроков плавания. Предполагается, что в нем будут заниматься и дети из детсада №101, и дети из школы №47 мкр Оргтруд, но в планах есть и создание группы для взрослых.Во Владимире бассейны в трех школах не только полностью отремонтированы, но и оснащены новыми элементами, в числе которых современное оборудование и противопожарные двери.Также в микрорайоне Лесной планируется ремонт бассейна в гимназии №35.Фото с сайта: