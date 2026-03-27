Притча.
Гулял как-то Змей Горыныч по лесу. Вдруг видит - скатерть-самобранка. Обрадовался Змей, лапами потер и говорит: «А ну-ка, самобранка, хочу много-много самых разных яств!». И, о чудо, - на скатерти появилось разной снеди видимо-невидимо. Еще больше обрадовался Горыныч и погрузил все три головы в еду - только чавканье со всех сторон понеслось. Съел Змей все и говорит: «Хочу еще!». И опять на скатерти появилось всего великое множество. Так несколько раз продолжалось. Наконец Горыныч обессилел и заснул. А на утро у Змея начало брюхо раздуваться. Пухнет, пухнет… раз и лопнуло. И умер Горыныч.
Мораль: Имеешь одну задницу - так нЕчего жрать в три горла.
еще анекдот!