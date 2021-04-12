Политолог Андрей Суздальцев заявил, что президент Александр Лукашенко будет до последнего держаться за свой пост.

Политолог Андрей Суздальцев заявил, что президент Александр Лукашенко будет до последнего держаться за свой пост.Эксперт рассказал, что президент республики стремительно теряет опору во всех слоях общества. Александр Лукашенко сегодня может опереться только на силовой компонент. По словам Суздальцева, единственный выход из кризиса – это транзит власти, но глава страны не пойдет на это."Лукашенко скорее уничтожит всю страну, чем откажется от власти", – отметил он в своем блоге. Политолог подчеркнул, что белорусский президент тонет и тянет ко дну чиновников и силовиков. Суздальцев предположил, что этой ситуацией воспользуются олигархи: они попытаются приватизировать часть госимущества.Политолог добавил, что Александр Лукашенко возлагает большие надежды на Украину. Суздальцев пояснил, что если вооруженный конфликт в Донбассе возобновится, то президент Белоруссии может выступить в этой ситуации "хранителемспокойствияи стабильности".Напомним, ситуация в республике обострилась в августе прошлого года. Сотни сторонников оппозиции не согласились с результатами президентских выборов и вышли на улицы. В ряде городов протестные акции были жестко подавлены, пострадали десятки человек.Президент пригрозил серьезными последствиями всем, кто пытается разжечь обстановку в республике. Вместе с этим он допустил фальсификации на прошедших выборах, отметив, что губернаторы могли "нарисовать ему один-два процента голосов".