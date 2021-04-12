Спикер Кремля Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, будут ли рабочие дни между майскими праздниками объявлены выходными. Он отметил, что не получал никакой информации об ..

Спикер Кремля Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, будут ли рабочие дни между майскими праздниками объявлены выходными. Он отметил, что не получал никакой информации об этом.Песков назвал эпидемиологическую обстановку в России гибкой. По его словам, правительство и оперативный штаб принимают все необходимые решения для защиты граждан от коронавирусной инфекции.За прошедшие сутки число заразившихся ковидом россиян выросло до 4,6 миллиона. Полностью выздоровели 4,2 миллиона человек. С начала пандемии зафиксировали 103,2 тысячи летальных исходов.