Лидера волонтерской организации по борьбе с рабством Альтернатива Олега Мельникова обвинили в насилии и грабеже. К таким последствиям привела операция по спасению девушки, которую ..

Лидера волонтерской организации по борьбе с рабством "Альтернатива" Олега Мельникова обвинили в насилии и грабеже. К таким последствиям привела операция по спасению девушки, которую насильно удерживали и заставляли заниматься проституцией в Обнинске.Узнав об этом вопиющем случае члены "Альтернативы" обратились в местную полицию, однако правоохранители принимать у них заявление не стали. Свое бездействие стражи порядка объяснили тем, что волонтеры не знаю фамилии находящейся в сексуальном рабстве девушки.В итоге рабыню из заточения все равно спасли, но без привлечения полицейских. Это произошло еще 1 марта. "Спустя долгое время ее бывшая сутенерша со своей коллегой написали на нас заявление", – рассказал Олег Мельников. Она обвинила волонтеров в том, что те похитили у нее кнопочный телефон.При этом выяснилось, что заявительниц для написания заявления специально привезли сами сотрудники полиции. "Интересно работает обнинская полиция: вместо того, чтобы пресечь реальное преступление, что заняло бы от силы час, они готовы долго потеть над подготовкой фальсифицированного уголовного дела в отношении меня и еще одного нашего активиста", – заметил лидер движения "Альтернатива".