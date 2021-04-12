Министерство иностранных дел Ирана выступило с заявлением по поводу атаки на ядерный объект в Натанзе. По данным иранских дипломатов, к нападению причастен Израиль, передает . Глава ..

Министерство иностранных дел Ирана выступило с заявлением по поводу атаки на ядерный объект в Натанзе. По данным иранских дипломатов, к нападению причастен Израиль, передает . Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф заявил, что их целью могла быть попытка срыва переговоров по ядерной сделке.