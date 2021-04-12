В Москве становится все больше медицинских учреждений. Например, скоро в Зябликове откроется поликлиника.

В Москве становится все больше медицинских учреждений. Например, скоро в Зябликове откроется поликлиника.Власти Москвы понимают, что жители каждого района должны получать качественную медицинскую помощь, поэтому объекты здравоохранения продолжают строиться. Новые поликлиники работают по новому московскому стандарту. Они гораздо просторнее, имеют комфортные зоны ожидания и используют современное диагностическое оборудование.Облику здания медучреждения уделяется особое внимание. При строительстве применяются свежие дизайнерские решения, поэтому в новых поликлиниках и больницах приятно находиться. А хорошее настроение – первый шаг на пути к выздоровлению.Так, скоро в столичном районе Зябликово откроется поликлиника на 420 посещений в смену. Строительные работы уже завершены. Здание подключили к сетям инженерно-технического обеспечения. Поликлиника находится по адресу: Ореховый бульвар, дом 28.Отмечается, что в медучреждении будет необычная и очень важная специализация – оказание помощи людям, которые подверглись негативному воздействию на радиационно-опасных производствах. Работать будут специалисты Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий.В течение следующих трех лет в столице хотят построить еще 70 объектов здравоохранения, включая 20 больничных корпусов, 36 поликлиник и четыре подстанции скорой медицинской помощи.Нельзя не заметить, как быстро развивается Зябликово. Там обновлены 159 дворов, три сквера и три парковые зоны. Обустроены три площадки для выгула собак и три пункта велопроката. В этом же районе открыты станции "Зябликово" и "Шипиловская", благоустроены территории 25 образовательных учреждений, открыт каток с искусственным льдом и реконструирована Бесединская развязка.Напомним, в Москве запущена программа "Мой район", главной задачей которой является комплексное обустройство каждого района и формирование качественной социальной инфраструктуры. Благодаря этому проекту горожане живут в более комфортной среде.Ранее "Дни.ру" писали, что . Медучреждение будет рассчитано на 320 посещений в смену.