Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. В оперативном штабе сообщили о восьми тысячах новых случаев.

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. В оперативном штабе сообщили о восьми тысячах новых случаев.За прошедшие сутки количество россиян, подхвативших коронавирус, выросло на 8 320. Менее половины новых случаев – 13,3% – не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 6 656 человек, скончались от осложнений 277 пациентов.Тройка лидеров по числу подтвержденных случаев COVID-19 осталась неизменной. Первую строчку заняла Москва с 1 833 заразившимися, за ней идут Санкт-Петербург и Московская область с 706 и 569 больными соответственно.Материал дополняется.