На время ремонта двух учебных заведений во Владимире школьников направили учиться в детский сад и...

На время ремонта двух учебных заведений во Владимире школьников направили учиться в детский сад и ДДюТГлава города Владимира Дмитрий Наумов сообщил, что в школе № 26 и Детской музыкальной школе № 1 имени С.И. Танеева уже начались работы по ремонту кровли, входных групп, учебных и вспомогательных помещений, всех инженерных систем: отопление, водоснабжение, система канализации, электроснабжения и пожаротушения.Образовательный процесс в школе № 26 не прерывается. С 8 апреля ученики 1-3 классов обучаются на базе Детского сада №21, а 4-10 классов – на базе Дворца детского (юношеского) творчества.Также на период ремонта школы № 26, для доставки школьников к временному месту учебы во Дворец детского творчества изменили направление движения автобусов городского маршрута №23.Планируем, что ремонтные работы будут завершены в этому году и дети будут продолжать получать образование в современных комфортных условиях, в отремонтированных помещениях.Фото: телеграм-канал "Дмитрий Наумов. Официально"