Уникальный способ ремонта стрелочных переводов и путей при помощи лазерной наплавки начали использовать работники Горьковской железной дороги.

Уникальный способ ремонта стрелочных переводов и путей при помощи лазерной наплавки начали использовать работники Горьковской железной дороги. Об этом рассказала пресс-служба компании.Первую восстановленную крестовину стрелочного перевода уже установили на одном из участков дороги.Данная технология была разработана учеными и экспертами научно-образовательного центра внедрения лазерных технологий Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых совместно со специалистами Горьковской магистрали.Новаторский метод ремонта позволит увеличить срок службы элементов верхнего строения пути на 30%. Восстановленные материалы продолжат устанавливать в период апробации технологии на участках железной дороги в Муроме, что обеспечит снижение грузонапряженности.«Раньше ремонтные работы железнодорожных путей велись исключительно сварочным методом. Но в случае, когда требовалась глубокая наплавка, неисправные рельсы и крестовины отправлялись на металлолом. Инновационная технология позволит продлить их срок службы и оптимизировать производственные процессы», – подчеркнул главный инженер Владимирской дистанции пути ГЖД Денис Бикишов.Отметим, что сейчас прорабатывается алгоритм проведения ремонтных работ при помощи лазерной наплавки в мобильном формате. Испытания восстановленных элементов продолжатся до конца 2024 года.