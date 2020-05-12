Депутаты Госдумы рассмотрят в приоритетном порядке комплекс мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. О предстоящей повестке парламентариев рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Депутаты Госдумы рассмотрят в приоритетном порядке комплекс мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. О предстоящей повестке парламентариев рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.По его словам, законопроекты по инициативам главы государства будут приняты максимально оперативно. Депутаты вместе с экспертами будут работать над нормативно-правовыми актами.Спикер не исключил, что парламентариям придется собраться и на следующей неделе. Кроме того, депутаты ожидают от правительства предложений в рамках президентскких инициатив, направленных на поддержку граждан и бизнеса."В первую очередь необходимо рассматривать законы, которые позволяют нам не только противодействовать ситуации, сложившейся в рамках COVID-19, но и делать все для того, чтобы ранее озвученные проекты могли быть реализованы", – сказал Володин по итогам Совета Госдумы.Напомним, что нижняя палата уже приняла ряд законов о поддержке граждан и предпринимателей в условиях эпидемии. Помимо прочего, были освобождены от налога на доходы физлиц дополнительные выплаты медикам, приняты меры по адресной поддержке семей с детьми, оказавшихся в трудной ситуации в связи с эпидемией коронавируса.Также депутаты одобрили инициативу, позволяющую предприятиям взять кредиты на выплату зарплаты работникам под гарантии государства. Кроме того, организации смогут снизить размер налогооблагаемой прибыли на сумму произведенных затрат.