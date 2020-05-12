Дмитрий Иванов впервые пообщался с прессой после развода с Лолитой Милявской. Бывший муж эксцентричной певицы отрицает, что был неверен ей.

Дмитрий Иванов впервые пообщался с прессой после развода с Лолитой Милявской. Бывший муж эксцентричной певицы отрицает, что был неверен ей.Дмитрий Иванов и Лолита Милявская объявили о расставании летом 2019 года. Эта новость стала сенсацией для общественности, ведь люди полагали, что в семье артистки царят лад и взаимопонимание. Однако вскоре разразился скандал: Лолита обвинила мужа в неверности и назвала их брак фиктивным.По версии Милявской, муж изначально не рассматривал их отношения как семью, рассчитывая благодаря их браку получить израильский паспорт, а в последнее время и вовсе закрутил роман с некой бизнесвумен Ольгой Кулиевой. Отметим, что дама невероятно похожа на саму Лолиту Милявскую.Только недавно пара наконец оформила развод. Говорят, певица оказалась настолько изнурена этим процессом, что отказалась от всех своих притязаний, лишь бы побыстрее получить вожделенную свободу.О ее бывшем муже в Сети говорят неодобрительно. В интернете то и дело "всплывают" якобы переписки Дмитрия Иванова с разными женщинами, когда он еще состоял в браке с Лолитой Милявской, причем к многим из этих дам он будто бы обращался со словами "крошка" и "малышка".В программе "Пусть говорят" Дмитрий Иванов опроверг все эти данные. "Все, кто знаком со мной знают, что я не говорю подобные слова. Во время брака с Лолитой у меня не было отношений с другими, но я мог переписываться с кем угодно", – отметил бывший муж экстравагантной певицы.Со своей нынешней возлюбленной Ольгой Дмитрий познакомился некоторое время назад, однако ни о каком романе, по его словам, и речи не шло. "Нас познакомили общие друзья. Я приехал туда, Оля была там. Вот и все наше знакомство. Мы просто время в компании", – пояснил Дмитрий Иванов.Он рассказал, что после знакомства стал общаться с Ольгой, затем она переехала в Москву, чтобы заниматься развитием собственного бизнеса. Но, по словам Дмитрия, романтические отношения у них завязались только после его расставания с Лолитой. При этом Иванов , что сейчас живет с любовницей, однако говорить об их будущем категорически отказался. Он объяснил это тем, что является непубличным человеком и свою личную жизнь предпочитает сохранять в тайне.