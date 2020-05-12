Екатерина Климова в студии программы Судьба человека вспомнила, как в квартиру ее родителей ворвались бандиты. В тот день девушке как раз исполнилось 18 лет.

Екатерина Климова в студии программы "Судьба человека" вспомнила, как в квартиру ее родителей ворвались бандиты. В тот день девушке как раз исполнилось 18 лет.Вся родня собралась за праздничным столом. Как отметила знаменитость, они жили в простой двухкомнатной квартире и были обычной семьей. На тот день рождения Екатерина Климовой подарили золотой кулончик с ангелочком.В дверь внезапно позвонили. Внезапно грабители ворвались в дом, положили всех на пол, а будущую звезду уволокли на кухню. "В тот момент мне казалось, что нас всех сейчас будут убивать", – вспоминает актриса в эфире шоу "Судьба человека".Женщина отметила, кроме кулона, у нее было драгоценное колечко и часики. Тогда она не сомневалась, что преступники заберут у нее эти вещи. Екатерина Климова положила украшение в рот в надежде спасти его от грабителей. Как назло они стали беседовать с девушкой."Один из них взял нож с праздничного стола, вытер с него торт, подошел ко мне: "Ну что, пожила 18 лет, и хватит", – рассказала актриса.Как выяснилось, грабитель подобным образом "шутил". Женщина отметила, что золотые украшения у нее не забрали. "Они были столь любезны, что сняли с цепочки кулон и оставили его. И часы. Не стали это брать", – добавила Екатерина Климова. Звезда призналась, что в тот момент не боялась преступников, ведь она смелая – в ней течет цыганская кровь.