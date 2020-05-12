Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач высказал свою точку зрения на тему коронавируса в России. Он назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше официальной статистики.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач высказал свою точку зрения на тему коронавируса в России. Он назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше официальной статистики.Геннадий Онищенко прокомментировал публикацию газеты Financial Times. В статье западного издания говорится, что в Москве и Санкт-Петербурге в апреле умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет. Была приведена конкретная цифра – 2 073 человека. По официальным данным, число умерших от коронавируса в России составляет 629.По словам чиновника, подсчитать смертность от болезни можно будет только после того, как закончится пандемия. "Это просто непрофессиональный хайп", – цитирует депутата РИА Новости.Геннадий Онищенко добавил, что данные о смертности от еще будут корректироваться. При этом он напомнил, что средняя продолжительность жизни в больших городах намного выше, чем в регионах.12 Май 2020 в 12:53 PDTДепутат призвал вести статистику не по количеству проведенных тестов, а по числу обследованных граждан. По его словам, чтобы выписать пациента, нужно два раза получить отрицательный тест на COVID-19. Смешивать все "в общую кучу" по Онищенко считает некорректным.