Звезда сериала Сваты сказала несколько теплых слов о
коллеге по цеху. Людмила Артемьева любит работать с Николаем Добрыниным.
Звезда сериала "Сваты" сказала несколько теплых слов о
коллеге по цеху. Людмила Артемьева любит работать с Николаем Добрыниным.
Артистка назвала Добрынина "ценным человеком". Для
Артемьевой актер часто является опорой и поддержкой. Это особенно важно, когда
спектаклей очень много и накапливается усталость. Звезда сериала "Сваты"
подчеркнула, что всегда обращает внимание на то, как ее партнер взаимодействует
с окружающими.
"Я в партнере обращаю внимание прежде всего на человеческие
качества. Николай Добрынин для меня опора по жизни", – сказала знаменитость.
Людмила Артемьева и Николай Добрынин сообща трудились не только
на съемочной площадке "Сватов", где сыграли персонажей Ольгу Николаевну и
Митяя. Артисты вместе участвуют в спектакле "Близкие люди".
Напомним, ранее звезда сериала "Сваты" Людмила Артемьева
сообщила, что появится в седьмой части ситкома. Радостные новости актриса
опубликовала в личном инстаграм-аккаунте. Таким образом, знаменитость
отреагировала на сплетни муссирующиеся несколько месяцев. Ходили слухи, что в
новом сезоне артистка не снимается. Дескать, создатели теленовеллы не
договорились с Артемьевой о величине гонорара. можно
смотреть онлайн на видеоплатформе .
11 Май 2020 в 12:04 PDT