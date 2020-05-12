Звезда сериала Сваты сказала несколько теплых слов о коллеге по цеху. Людмила Артемьева любит работать с Николаем Добрыниным.

Звезда сериала "Сваты" сказала несколько теплых слов околлеге по цеху. Людмила Артемьева любит работать с Николаем Добрыниным.Артистка назвала Добрынина "ценным человеком". ДляАртемьевой актер часто является опорой и поддержкой. Это особенно важно, когдаспектаклей очень много и накапливается усталость. Звезда сериала "Сваты"подчеркнула, что всегда обращает внимание на то, как ее партнер взаимодействуетс окружающими."Я в партнере обращаю внимание прежде всего на человеческиекачества. Николай Добрынин для меня опора по жизни", – сказала знаменитость.Людмила Артемьева и Николай Добрынин сообща трудились не толькона съемочной площадке "Сватов", где сыграли персонажей Ольгу Николаевну иМитяя. Артисты вместе участвуют в спектакле "Близкие люди".Напомним, ранее звезда сериала "Сваты" Людмила Артемьевасообщила, что появится в седьмой части ситкома. Радостные новости актрисаопубликовала в личном инстаграм-аккаунте. Таким образом, знаменитостьотреагировала на сплетни муссирующиеся несколько месяцев. Ходили слухи, что вновом сезоне артистка не снимается. Дескать, создатели теленовеллы недоговорились с Артемьевой о величине гонорара. можносмотреть онлайн на видеоплатформе .11 Май 2020 в 12:04 PDT