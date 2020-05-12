Коронавирусом в России за последние сутки заразились почти 11 тысяч человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Наша страна вышла на второе место в мире по числу заболевших COVID-19.
Коронавирусом в России за последние сутки заразились почти 11 тысяч человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Наша страна вышла на второе место в мире по числу заболевших COVID-19.
За истекшие сутки коронавирус в России подтвержден у 10 899 человек. Умерли 107 человек, вылечились 3 711 пациентов. Общее число заболевших COVID-19 в нашей стране превысило 230 тысяч.
Наибольшее количество зараженных коронавирусом за последние сутки зафиксировано в Москве – 5392 человека. В Подмосковье выявлено 1063 заболевших, в Нижегородской области и Санкт-Петербурге – 354 и 339 человек соответственно.
По числу заболевших коронавирусом Россия вышла на второе место, обогнав Испанию с 227 тысячами зараженных. Однако за время действия ограничительных мер удалось создать запас прочности системы здравоохранения, поэтому президент Владимир Путин объявил об окончании единого периода нерабочих дней с 12 мая. Ограничительные меры останутся для группы риска – людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
Срок и порядок действий по отмене карантина из-за коронавируса в России будет определяться региональными властями, подчеркнул глава государства. По его словам, постепенная отмена ограничительных мер будет происходить при соблюдении правил безопасности.
Роста числа заболевших бояться не стоит, отметил ранее на совещании с президентом мэр Москвы Сергей Собянин. За последние несколько недель количество тестов выросло в три раза – это позволило выявлять заболевание на ранних стадиях, рассказал он. При этом третью неделю подряд в столице снижается число госпитализаций.
Напомним, что заразились свыше четырех миллионов человек, выздоровели почти полтора миллиона. В США COVID-19 заболели более 1,3 миллиона граждан.