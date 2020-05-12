О личной жизни Александра Домогарова почти ничего неизвестно. Сам артист приоткрыл завесу тайны.

О личной жизни Александра Домогарова почти ничего неизвестно. Сам артист приоткрыл завесу тайны.Перед тем, как осесть на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса, Александр Домогаров ежедневно репетировал в театре им.Моссовета роль Ричарда III. Можно не сомневаться, что артист переживал тяжелый период. Когда же театры закрылись, заперся дома и Александр Домогаров. Недалеко от Москвы у артиста есть роскошный особняк, который охраняют его любимые псы породы кане корсо. В одном из интервью актер объяснял свое пристрастие именно к этим собакам, что они "очень преданные".Однако не только с четвероногими питомцами проводит время Александр Домогаров. Актер опубликовал видео, на котором запечатлел свою любимицу Габби, которую нежно погладила женщина, облаченная в домашнюю одежду. Примечательно, что целиком лица этой дамы Александр Домогаров предпочел не показывать, ограничившись лишь демонстрацией его нижней части: губ и подбородка.Зато общественность оценила стильный, но скромный маникюр этой женщины. А еще актер указал в подписи к видео, что ее зовут Татьяна. Судя по комментариям, многочисленные поклонники немедленно стали , что это за Татьяна.1 Май 2020 в 8:16 PDTКак утверждает , со ссылкой на наблюдательных друзей, Таня – это его давняя подруга, 34-летняя танцовщица Татьяна Степанова, с которой Александр Домогаров познакомился в театр им.Моссовета еще шесть лет назад.Отметим, что в жизни скандально известного артиста было много женщин, причем некоторые из них весьма знамениты. Чего стоит его роман с актрисой Мариной Александровой. Говорят, эти отношения были недолгими, но очень . По слухам, от Александра Домогарова уставшая от выяснений отношений Марина Александрова ушла к другому актеру – Алексею Панину.