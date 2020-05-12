Фильм На Париж! с участием Дмитрия Певцова получил негативную оценку блогера Badcomedian. На артиста ополчились и простые зрители. Популярный артист прокомментировал шумиху вокруг картины.

Фильм "На Париж!" с участием Дмитрия Певцова получил негативную оценку блогера Badcomedian. На артиста ополчились и простые зрители. Популярный артист прокомментировал шумиху вокруг картины.Евгений Баженов (именно так по-настоящему зовут блогера Badcomedian) раскритиковал авторов фильма и актеров, исполнивших главные роли, в искажении исторических фактов и оскорблении памяти павших героев войны. Не остались в стороне и зрители. "Опозорились Вы кончено по полной что снялись в таком крайне посредственном фильме, оскорбляющий память многих людей о Войне, мой дедушка учавствовал в французском сопротивлении лично, прошел всю войну, был героем, а вы такие слова говорите в фильме об этих людях, даже цитировать не буду. Стыд срам и позор! будьте здоровы вы и ваша семья! никто вам ничего плохо не желает, просто это факт (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – высказалась подписчица Дмитрия Певцова.Прокомментировал шумиху и сам актер. Для начала он поблагодарил всех, кто смотрел и не смотрел фильм. "Всем, кто облил мое имя, мою профессию, мои взгляды на жизнь грязью, всем, кто пожелал мне различные виды смерти (вместе с "посмертной памятью"), мучений в аду и проч., говорю СПАСИБО. Желаю вам и вашим близким добра! Радости! Здоровья! Любви! Процветания!" – написал актер.11 Май 2020 в 2:17 PDTДмитрий Певцов заявил, что ему не стыдно за то, что он снялся в этой картине. По его мнению, это фильм о любви. "В том числе, и о любви к Родине, и к тем, кто победил в той страшной войне", – отметил актер. Он развил тему: "Фильм "На Париж" о том, ЧТО произошло, когда наступила долгожданная ПОБЕДА, когда стало ясно, что – ВСЁ, КОНЕЦ, ПОБЕДИЛИ!!! И... живы".Актер отметил, что фильм снят по реальным событиям, и отличается от "обычной героическо-патриотической "стрелялки" с приключениями и подвигами".