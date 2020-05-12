Известный российский писатель Константин Крылов скончался на 53-м году жизни. Трагическое известие сообщила его супруга Надежда Шалимова на своей странице в Фейсбук. Причина смерти ..

Известный российский писатель Константин Крылов скончался на 53-м году жизни. Трагическое известие сообщила его супруга Надежда Шалимова на своей странице в "Фейсбук".Причина смерти публициста не называется. Дата и место прощания станут известны позже.Напомним, Константин Крылов был главным редактором журнала "Вопросы национализма" и газеты "Русский марш". Он писал работы, посвященные вопросам социологии, политологии и философии, передает "".