В России от COVID-19 умерли. О печальном известии сообщил ведущий Владимир Соловьев. При этом, по данным , во всем мире жертвами коронавируса стали более полусотни работников прессы. Стоит ..

В России от COVID-19 умерли. О печальном известии сообщил ведущий Владимир Соловьев.При этом, по данным , во всем мире жертвами коронавируса стали более полусотни работников прессы. Стоит отметить, что на данный момент в России несколько сотен журналистов имеют подтвержденный диагноз COVID-19.