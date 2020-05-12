На съемках сериала ИП Пирогова часто присутствует настоящий кулинар. Эксперт по приготовлению сладостей внимательно следит за достоверностью происходящего на экране.

На съемках сериала "ИП Пирогова" часто присутствует настоящийкулинар. Эксперт по приготовлению сладостей внимательно следит задостоверностью происходящего на экране.Сериал "ИП Пирогова" повествует о молодой женщине Вере.После развода героиня находит смысл жизни в создании кондитерских изделий.Персонаж открывает собственное производство сладостей.Веру Пирогову в теленовелле сыграла Елена Подкаминская. Самаартистка не скрывает, что стоять у плиты не любит. Между тем на съемках сериалаона научилась делать завитки из крема, печь зефир и еще много чего интересного.Азам кулинарного мастерства актрису обучила ЕвгенияТерентьева – профессиональный кондитер. Терентьева является дублером звездысериала "ИП Пирогова" и следит за достоверностью происходящего в кадре. Принеобходимости Евгения корректирует движения Елены, например, в процессе замешиваниятеста.Иногда руки Терентьевой можно увидеть на экране, обычно они в перчатках. "Когда мыснимаем украшения, замешивания, какие-то другие кадры", – сказала Евгения.19 Ноя 2019 в 6:28 PSTДублерша Елены Подкаминской увлеклась созданием сладостейчетыре года назад. Первое время Терентьева баловала вкусностями только родных идрузей, однако со временем сделала кондитерское искусство профессией. Напомним,можно смотреть онлайн на видеосервисе .