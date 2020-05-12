На съемках сериала ИП Пирогова часто присутствует настоящий
кулинар. Эксперт по приготовлению сладостей внимательно следит за
достоверностью происходящего на экране.
На съемках сериала "ИП Пирогова" часто присутствует настоящий
кулинар. Эксперт по приготовлению сладостей внимательно следит за
достоверностью происходящего на экране.
Сериал "ИП Пирогова" повествует о молодой женщине Вере.
После развода героиня находит смысл жизни в создании кондитерских изделий.
Персонаж открывает собственное производство сладостей.
Веру Пирогову в теленовелле сыграла Елена Подкаминская. Сама
артистка не скрывает, что стоять у плиты не любит. Между тем на съемках сериала
она научилась делать завитки из крема, печь зефир и еще много чего интересного.
Азам кулинарного мастерства актрису обучила Евгения
Терентьева – профессиональный кондитер. Терентьева является дублером звезды
сериала "ИП Пирогова" и следит за достоверностью происходящего в кадре. При
необходимости Евгения корректирует движения Елены, например, в процессе замешивания
теста.
Иногда руки Терентьевой можно увидеть на экране, обычно они в перчатках. "Когда мы
снимаем украшения, замешивания, какие-то другие кадры", – сказала Евгения.
19 Ноя 2019 в 6:28 PST
Дублерша Елены Подкаминской увлеклась созданием сладостей
четыре года назад. Первое время Терентьева баловала вкусностями только родных и
друзей, однако со временем сделала кондитерское искусство профессией. Напомним,
можно смотреть онлайн на видеосервисе .