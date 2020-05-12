Алла Пугачева пришла в восторг от клипа, который сделал Никита Пресняков-младший.

Алла Пугачева пришла в восторг от клипа, который сделал Никита Пресняков-младший.Внук Примадонны является солистом рок-коллектива Multiverse. До славы своей звездной бабушки ему еще очень далеко, но у группы уже есть преданные поклонники. Алла Пугачева верит в талант парня, что показала в своем инстаграм-аккаунте.На самоизоляции музыкант записал видеоклип в паре с Женей Мильковским (группа "Нервы") на песню "Тень". Певица поддержала Никиту Преснякова. Она выложила работу исполнителя в микроблог. "Зацепило", – прокомментировала она творчество внука.Большинству поклонников звездной семьи творение парня пришлось по душе. Однако нашлись и критики. Некоторые посчитали, что знаменитость пиарит своего родственника. "Зачем его про двигать? Да, талантливая бабушка, небезуспешный отец, востребована и любима многими мама. Но вот на нем природа явно отдыхает", – написала одна из пользовательниц соцсети.8 Ноя 2018 в 4:19 PSTОтметим, что младшие дети Лиза и Гарри растут очень талантливыми. В этот не раз убеждались поклонники звездной семьи. Двойняшки проявляют прекрасные артистические способности. Их отец, юморист Максим Галкин регулярно радует подписчиков фото и видео с наследниками.