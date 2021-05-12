На фоне обострения на Донбассе и агрессивной риторики Киева многие заговорили о грядущей большой войне. Думают об этом и на высшем уровне.

На фоне обострения на Донбассе и агрессивной риторики Киева многие заговорили о грядущей большой войне. Думают об этом и на высшем уровне.Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что полномасштабной войны с Россией не будет, поскольку Кремль не пойдёт на такой шаг. Об этом он рассказал на всеукраинском форуме "Украина 30" в Киеве.На полях мероприятия одна из журналисток поделилась с Зеленскими данными близких к официальной Москве источников, которые говорят о том, что президент России Владимир Путин запланировал полномасштабное вторжение или точечное нападение на Украину в сентябре. Они утверждают, что вымышленное "наступление" затронет не только Донбасс. В связи с этим женщина спросила главу Незалежной, готова ли страна к такому конфликту.Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть "мощные и героические" военнослужащие. Однако ни Украина, ни Европа абсолютно не готовы к большой войне. По мнению Зеленского, гипотетическое противостояние России и Украины выльется в новую мировую войну. Но украинский лидер заверил, что бояться "нечего и некого", поскольку украинцы якобы будут лишь защищать свою землю. Тем не менее, политик признал, что угроза войны поистине пугающая, поскольку при таком развитии событий погибнут сотни тысяч или даже миллионы людей.Президент Украины заключил, что вопреки опасениям экспертов настолько сильного обострения ситуации не будет. Он добавил, что если война всё же начнётся – украинцы будут биться "до последнего", даже если не получат поддержки от Запада и Европы.