На пляжах Сочи были обнаружены растение витекс прибрежный, передает . Это считается одним из самых известных ядовитых сорняков на юге России. Специалисты боятся, что в результате погибнет ..

На пляжах Сочи были обнаружены растение витекс прибрежный, передает . Это считается одним из самых известных ядовитых сорняков на юге России. Специалисты боятся, что в результате погибнет редкая прибрежная флора.