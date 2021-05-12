Конкурс Город неравнодушных. Призвание запущен для людей, посвятивших жизнь благотворительности и работе в некоммерческих организациях (НКО).

Конкурс "Город неравнодушных. Призвание" запущен для людей, посвятивших жизнь благотворительности и работе в некоммерческих организациях (НКО).В Москве существует единая система поддержки добровольчества и благотворительности. В нее входит свыше 3,5 тысячи некоммерческих организаций. Во время пандемии волонтеры оказывали городу большую поддержку. Жизнь столицы уже трудно представить без добровольческих организаций и благотворительных фондов. Стоит отметить, что в прошлом году на их поддержку правительство Москвы выделило более одного миллиарда рублей.У столицы есть и собственные проекты. Так, осенью прошлого года на официальном сайте мэра Москвы mos.ru был запущен благотворительный сервис. На портале могут делать пожертвования зарегистрированные физические лица, причем одновременно с оплатой обычных счетов: нужно просто выбрать фонд, которому хочется помочь.Ресурсный центр "Мосволонтер" занимает особое место. Он является крупнейшим центров поддержки волонтерского движения в России. Сеть коворкинг-центров НКО, которые находятся в разных районах столицы, является еще одной формой поддержки таких организаций. Каждый год услугами центров пользуются 3,5 тысячи НКО.Добрые дела не должны оставаться незамеченными. Именно поэтому запущен фотоконкурс "Город неравнодушных. Призвание". В нем могут принять участие люди, которые занимаются благотворительностью и работают в некоммерческих организациях. Победителя выберут зрители и эксперты. Лучшие фотографии украсят парки и бульвары Москвы.Подать заявку на участие можно до 23 мая 2021 года. В конкурсе есть номинации "Экология", "Спорт", "Поддержка семейных ценностей", "Развитие городской среды", "Патриотическое воспитание", "Культурно-досуговое просвещение", "Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья", "Работа с молодежью", "Здоровый и активный образ жизни".