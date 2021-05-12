Правительство России выделит 25 миллиардов рублей на оказание плановых медицинских услуг в регионах, в частности, – на реабилитацию пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию COVID-19. С ..

Правительство России выделит 25 миллиардов рублей на оказание плановых медицинских услуг в регионах, в частности, – на реабилитацию пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию COVID-19. С соответствующей просьбой к премьер-министру России Михаилу Мишустину обратился депутат Адальби Шхагошев.Мишустил поддержал его идею и заявил, что в госбюджете на 2021 уже предусмотрены средства для этих целей. Глава кабмина отметил, что они будут направлены в медучреждения, которые будут заниматься диспансеризацией и постковидной реабилитацией пациентов, передаёт