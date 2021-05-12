В Кирове местный житель выбросил годовалого ребёнка из окна пятого этажа, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Малыш скончался на месте от полученных травм. 43-летнего ..

В Кирове местный житель выбросил годовалого ребёнка из окна пятого этажа, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Малыш скончался на месте от полученных травм.43-летнего подозреваемого задержали полицейские. По версии правоохранителей, мужчина вместе с матерью младенца распивали спиртное. В какой-то момент женщина, предположительно, ушла в магазин за алкоголем. Когда ребёнок заплакал, пьяный кировчанин надел ему на голову пакет и выбросил из окна. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, передаёт