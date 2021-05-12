Россия готовится принять на вооружение боевого робота Уран-9 и активно разрабатывает другую беспилотную технику. Об этом заявил американский военный аналитик Питер Сучиу в интервью ..

Россия готовится принять на вооружение боевого робота "Уран-9" и активно разрабатывает другую беспилотную технику. Об этом заявил американский военный аналитик Питер Сучиу в интервью местным СМИ.В доказательство своих слов Сучиу привёл слова главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега Салюкова, который рассказал о разработке средней и тяжёлой автономных боевых платформ. "Уран-9" может двигаться со скоростью до 35 километров в час и оснащён бронёй от пуль и других снарядов, а также полуавтоматической пушкой, пулемётом, реактивным огнемётом и противотанковыми ракетами. Робот управляется дистанционно, но может вести бой и самостоятельно, без участия человека, передаёт