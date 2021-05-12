На улице Василисина во Владимире закрыли проезд в районе Областного колледжа культуры и искусства. С 10 мая проехать по улице Василисина в сторону стройки новой дорожной развязки

На улице Василисина во Владимире закрыли проезд в районе Областного колледжа культуры и искусства. С 10 мая проехать по улице Василисина в сторону стройки новой дорожной развязки Сперанского-Чапаева нельзя. К слову, именно со строительством дороги связано ограничение движения. Соответствующее постановление подписал глава города Андрей Шохин. Улица будет перекрыта до конца октября. Ограничить движение всех видов