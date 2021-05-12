В дальневосточном регионе сократился отток населения, вырос объем инвестиций, отметил в входе отчета правительства спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В дальневосточном регионе сократился отток населения, вырос объем инвестиций, отметил в входе отчета правительства спикер Госдумы Вячеслав Володин.Помимо инвестиций, хорошее развитие демонстрирует дальневосточная сельскохозяйственная отрасль, сказал председатель ГД. "Депутаты, несмотря на свою партийную принадлежность, все это отмечают", – добавил он.Что касается строительной отрасли, то и в ней есть "робкие подвижки", считает спикер. Итоги работы предстоит оценить в конце года, отметил Володин.Он напомнил, что в особую зону полномочий входят вопросы обороны и международный отношений."Депутаты положительно оценивают работу правительства и министров в этом направлении», — подчеркнул председатель Государственной Думы.По его словам, по всем этим направлениям есть поддержка парламента. Но депутатам хотелось бы, чтобы и ответственность у Думы и правительства была совместная – министры должны быть больше погружены в обсуждение этих вопросов вместе с профильными комитетами ГД, сказал Володин.