Можно почитать отзывы об агентстве Этажи Нижний Тагил, чтобы убедиться в успешности компании и возможности заработка и карьерного роста в ней.

Сделки с недвижимостью, как правило, осуществляются через специальные риелторские компании. Одной из них является «Этажи». Она занимает лидирующие позиции рынке и давно заслужила доверие клиентов и сотрудников. Можно почитать отзывы об агентстве Этажи Нижний Тагил, чтобы убедиться в успешности компании и возможности заработка и карьерного роста в ней.

Преимущества организации

С первых же лет существования компания «Этажи» привлекла к себе внимание множества риелторов, которые начали сотрудничать с ней благодаря тем преимуществам, которые получает каждый сотрудник. Здесь работают тысячи специалистов. Среди плюсов компании сотрудники отмечают:



разработку и внедрение инновационных продуктов в сфере купли и продажи недвижимости;



использование передовых IT-технологий;



обновляющаяся комфортная мобильная версия сайта.



Агентство открыло свое представительство в больше чем 70 городах, число рабочих мест – около 6 тысяч. Специалисты выбирают данную компанию благодаря следующим преимуществам:



уникальной возможности развиваться в профессиональной сфере;



поступление на работу без профессиональных навыков и наличия опыта;



хороший заработок без ограничений;



гибкий график работы.



Что могут получить новички без опыта

Для новичков, которые только учатся, заработок на начальных этапах может быть не такой большой, но для тех, кто быстро учится и не боится движения, отличный доход гарантирован. Официально в компании не трудоустраиваются, нет установленной платы, но зато есть возможность зарабатывать без ограничений. Многие опытные риелторы сколачивают целое состояние.

В начале работы в компании новичков ждет стажировка и обучение, чтобы они могли понять структуру и особенности работы. Это позволяет людям без опыта получить помощь и поддержку от профессионалов, которые поделятся всеми тонкостями успешных сделок. Специалист получает проценты от продаж. Работа подразумевает общение с разными людьми. Нужно разбираться в психологии.

Работники отмечают в своих отзывах возможность роста заработка, поддержку на пути освоения нужных навыков и благодарны за такую возможность. К сделкам по недвижимости относятся не только купля и продажи, но и аренда. Чаще арендуются коммерческие помещения. В компании обучают также разбираться в рынке, стоимости и прочих тонкостях. Среди плюсов сотрудники отмечают также возможность одновременно вести несколько сделок и заработать сразу много денег.