Телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена можно считать тактической победой первого только в том случае, если его цель – переизбрание на второй срок.

Телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена можно считать тактической победой первого только в том случае, если его цель – переизбрание на второй срок.Такое мнение выразил обозреватель РИА Новости Петр Акопов. По его словам, в случае, если цель украинского лидера — получить гарантии принятия в НАТО или финансовую поддержку, то его попытка провалилась.Ранее состоялся телефонный разговор Джо Байдена с Владимиром Зеленским, в ходе которого хозяин Белого дома пообещал украинскому коллеге, что будет говорить с российским президентом Владимиром Путиным о суверенитете Украины. Американский лидер во время беседы подчеркнул, что Вашингтон и дальше будет отстаивать украинскую государственность и заверил Зеленского, что пригласит его в США этим летом.Акопов выразил уверенность в том, что Байден будет говорить в Вашингтоне много красивых слов, работая на публику, однако в действительности подход к украинскому вопросу существенно не изменится. Поэтому, считает эксперт, смысл "истерики" президента Украины в том, что он "недалекий человек", если, конечно, украинский президент говорил о вступлении своей страны в НАТО искренне. Если это действительно так, то Владимир Зеленский просто не понимает, что принятие Украины в НАТО с большой вероятностью спровоцирует вооруженный конфликт с Россией.Обозреватель подчеркнул, что США продолжит использовать украинский вопрос в качестве рычага давления на Москву в различных вопросах, в то время как Россия будет просто наблюдать за событиями на Украине и ждать, пока внутренние противоречия ослабят ее и дадут возможность забрать.