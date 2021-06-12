12 июня страна отмечает День России.

12 июня страна отмечает День России.С 10 по 12 июня работники ГМК "Норникель" поздравили жителей страны с Днем России. Сотрудники предприятий стали участниками флешмоба. Во время перерывов и по окончании рабочего дня они снимали видео, держа в руках российский триколор и флаги с символикой компании.По словам ведущего специалиста отдела по работе с целевыми группами персонала управления корпоративных проектов ЗФ "Норникеля" Валерия Макарова, съемки проходили на "Медвежьем ручье", на руднике "Скалистый", в "Норильсктрансгазе" и "Норильскгазпроме". В акции приняли участие порядка 300 человек."Люди с желанием участвуют, потому что все мы живем в одной стране и возможность проявить себя в этом деле у многих вызывает исключительно положительные эмоции.Радует, что и прохожие становятся участниками флешмоба", – сказал Макаров.Напомним, День России и в других госкомпаниях. Например, флешмоб организовали сотрудники ООО "Газпром добыча Надым", ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Транснефть" и другие. В Сети появились праздничные видео.