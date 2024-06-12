Коллектив ГТРК Владимир поздравляет жителей Владимирской области с Днем России! 12 июня 1990...

Коллектив ГТРК "Владимир" поздравляет жителей Владимирской области с Днем России!12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Эта дата затем стала праздничной по постановлению Верховного Совета Российской Федерации.12 июня 1997 года Борис Ельцин предложил переименовать праздник в «День России». Официально изменение названия произошло в 2002 году, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс РФ.С тех пор - уже более 30 лет - россияне отмечают один из главных государственных праздников, который посвящен установлению суверенитета в стране и началу современного этапа Российской истории.ГТРК "Владимир" поздравляет граждан с Днем России. 12 июня объединяет всех, кто живет в самой большой стране, и всех, кто ее любит и поддерживает.Россия первой освоила космос и подарила миру величайших учёных, поэтов и спортсменов. Нам есть, чем гордиться, так давайте множить богатства нашей родины, беречь ее и друг друга!