Министр ЖКХ Владимирской области Елена Семёнова расскажет о модернизации коммунального...

Министр ЖКХ Владимирской области Елена Семёнова расскажет о модернизации коммунального хозяйстваПодготовка региона к зиме, модернизация коммунального хозяйства, комфортная городская среда, голосование за объекты благоустройства...Эти и другие темы обсудим в прямом эфире "Радио России Владимир" 13 июня, в программе "Начало дня", в 7:20 утра.Гостем студии станет Елена Семёнова, министр ЖКХ Владимирской области. Не пропустите на волнах "Радио России Владимир".