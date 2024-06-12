Несчастный случай произошел вчера, 11 июня, в Киржачском районе. Компания подростков приехала к водоему возле поселка Першино. Началась гроза. Ребята поспешили укрыться в заброшенном здании.
<a href="https://33live.ru/novosti/12-06-2024-v-kirzhachskom-rajone-podrostka-ubila-molniya-eshhe-neskolko-detej-postradali.html" target="_blank">В Киржачском районе подростка убила молния, еще несколько детей пострадали</a> - Несчастный случай произошел вчера, 11 июня, в Киржачском районе. Компания подростков приехала к водоему возле поселка Першино. Началась гроза. Ребята поспешили укрыться в заброшенном здании.
[url=https://33live.ru/novosti/12-06-2024-v-kirzhachskom-rajone-podrostka-ubila-molniya-eshhe-neskolko-detej-postradali.html]В Киржачском районе подростка убила молния, еще несколько детей пострадали[/url] - Несчастный случай произошел вчера, 11 июня, в Киржачском районе. Компания подростков приехала к водоему возле поселка Першино. Началась гроза. Ребята поспешили укрыться в заброшенном здании.