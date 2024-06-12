Несчастный случай произошел вчера, 11 июня, в Киржачском районе. Компания подростков приехала к водоему возле поселка Першино. Началась гроза. Ребята поспешили укрыться в заброшенном здании.

Несчастный случай произошел вчера, 11 июня, в Киржачском районе. Компания подростков приехала к водоему возле поселка Першино. Началась гроза. Ребята поспешили укрыться в заброшенном здании. Но именно это и было роковым решением. Молния ударила в строение. 15-летний мальчик погиб на месте. Еще несколько детей пострадали. Двоих подростков госпитализировали в медучреждение. Областной Следком проводит процессуальную проверку