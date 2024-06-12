Возможно ли будет насовсем запретить «наливайки» во Владимирской области? Владимирский областной...

Возможно ли будет насовсем запретить «наливайки» во Владимирской области?Владимирский областной парламент проголосовал за ограничение времени работы "наливаек", расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях. Продавать спиртное там будет запрещено с 22:00 до 9 утра.Председатель правления Владимирского регионального отделения общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело» - Елена Мочалова рассказала, возможно ли будет полностью запретить «наливайки»?