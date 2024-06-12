49-летняя гороховчанка ответит в суде за кражу триммера и бытовой техники. Женщину обвиняют в том, что она вынесла эти вещи из дома соседей в январе, сообщили в пресс-службе УМВД по области.

49-летняя гороховчанка ответит в суде за кражу триммера и бытовой техники. Женщину обвиняют в том, что она вынесла эти вещи из дома соседей в январе, сообщили в пресс-службе УМВД по области. Фигурантка живет в одном из сел района. Установлено, что на воровство она решилась зимой, зная, что соседи приезжают только летом. С помощью монтировки злоумышленница