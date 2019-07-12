Микелле Абрамовой – средней дочери певицы Алсу – всего 11 лет. Но она уже – большая звезда – участвовала в Кремлевском концерте знаменитой мамы, стала одной из победительниц телепроекта Голос. Дети, выступала в качестве специального гостя на Детской Новой волне в Крыму. А только что она презентовала свой дебютный видоклип.

Микелле Абрамовой – средней дочери певицы Алсу – всего 11 лет. Но она уже – большая звезда – участвовала в Кремлевском концерте знаменитой мамы, стала одной из победительниц телепроекта "Голос. Дети", выступала в качестве специального гостя на "Детской Новой волне" в Крыму. А только что она презентовала свой дебютный видоклип.Песню "Это любовь" дочь Алсу исполняет в дуэте с Ержаном Максимом из казахского города Уральск.– еще одним победителем "Голоса". На том нашумевшем проекте они познакомились и вскоре решили записать дуэт. Пользователи YouTube, где ролик за первые часы собрал более 200 тысяч просмотров, уже высказывают мнения о первой работе наследницы Алсу. И большинство из них – восторженные.В этом смелом ролике Микелла сменила имидж и продемонстрировала сильные вокальные данные, не уступающие голосу Ержана – ее звучание и стиль пения уже сейчас называют "западным" и сравнивают с популярными зарубежными кумирами молодежи – Арианой Гранде и Тэйлор Свифт. По сюжету ролика, дети среди, которых Микелла и Ержан, устраивают вечеринку с друзьями – среди них в клипе мелькнула и старшая дочь Алсу – Сафина.Ранее в интервью "Дни.ру" Микелла Абрамова :"Я бы хотела пойти по стопам мамы,стать профессиональной певицей. Сегодня много занимаюсь вокалом,хореографией, языками. Словом, всем, что важно для артиста. Хотя и знаю,что будут встречаться и завистники, и неприятели".